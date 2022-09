Tchad : le ministre de la Santé reçoit les responsables de l’Alliance Gavi

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdel-madjid Abderahim a reçu ce lundi 26 septembre 2022, une délégation de l’Alliance Gavi, en mission au Tchad.

Rappelant l’objet de leur mission au Tchad, le chef de délégation a indiqué que le rattrapage des enfants perdus de vue reste une priorité et le Tchad a fourni beaucoup d’efforts.

La budgétisation, l’augmentation des taux d’exécution, la préparation des prochaines campagnes contre la covid19 en mettant l’accent sur les personnes âgées seront débattus avec les responsables concernés.

Un point sera fait le système d’information et la mise en œuvre des recommandations formulées lors de leur mission antérieure a expliqué Dr Thierry Vincent qui a poursuivi que la mission Gavi aborde également les sujets liés au financement, à la table ronde, l’enquête vaccinale, l’extension des zones d’intervention, le recrutement des agents de santé pour booster les activités vaccinales et l’approvisionnement en vaccins, la gestion des stocks, l’estimation de la population cible pour mieux cerner les chiffres et la consommation rationnelle des vaccins pour éviter la rupture.

Un logiciel électronique de gestion logistique peut être intégré dans le système de santé pour maîtriser les stocks de vaccins et faciliter le suivi, la coordination et l’approvisionnement selon le calendrier établi pour l’organisation des campagnes de vaccination et la gestion des données, élément essentiel pour une gestion rigoureuse a ajouté Dr Thierry Vincent.

Les efforts fournis par le Tchad et l’engagement au plus haut niveau du pays ont été apprécié. La délégation a ensuite apporté des réponses aux préoccupations des responsables présents à la réunion.

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale a souligné que la méthodologie de collecte des données est primordiale et les informations doivent être réactualisées pour une grande fiabilité. Dr Abdel-madjid Abderahim a invité les équipes de Gavi et du ministère à échanger autour de toutes les questions relatives au financement pour une meilleure programmation des activités en assurant une disponibilité des vaccins.

Le développement des districts sanitaires est aussi important a dit le chef de département de la santé publique et de la solidarité nationale. La planification et la coordination des actions de toutes les parties est une nécessité a tenu à rappeler le ministre tout en exhortant les deux parties à discuter amplement sur tout ce qui est essentiel pour harmoniser les points de vue dans le but de renforcer et de consolider le partenariat entre l’Alliance Gavi et le ministère de la santé publique et de la solidarité nationale.