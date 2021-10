Tchad : le ministre de la Santé publique accorde une audience au directeur de l’ONG Action Contre la Faim

Le 22 octobre 2021, le directeur de l’ONG Action Contre la Faim Tatangang Henri-Noel est reçu par le ministre de la Santé publique. Les échanges ont porté sur les activités de l’organisation.

L’ONG Action Contre la Faim est présente au Tchad depuis 1982. En ce moment des unités de prise en charge des cas de la malnutrition aigüe. L’essentiel de ses activités est mené dans les provinces du Logone Oriental, le Lac, le Kanem et le Barh Elgazel. La rencontre avec le ministre a permis au directeur pays, d’expliquer le déploiement de l’organisation.

Tatangang Henri-Noel fait savoir que l’ONG appuie également les structures communautaires et intervient dans les domaines de l’eau, l’assainissement, l’électrification et l’augmentation de la production agricole à travers la culture irriguée. Il apprécie la collaboration entre Action Contre la Faim et les services de santé des provinces d’intervention.

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale a salué le travail abattu par l’ONG et l’a exhorté à continuer davantage dans ses actions de prise en charge des enfants malnutris.

Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a mis l’accent sur le renforcement des compétences des agents dans les domaines d’interventions de cette organisation. Il a indiqué que le département réfléchit pour plus des possibilités afin de permettre aux structures de santé d’avoir un personnel expérimenté pour répondre aux sollicitations de la population et de prendre le relai quand la situation l’exige.