Tchad : le ministre de la santé présente le protocole à observer dès la réouverture de l’espace aérien

Au cours de sa rencontre du 28 juillet avec les entités impliquées dans la lutte contre la covid-19, le ministre de la Santé publique et de la solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul a présenté les conditions à remplir pour franchir le sol tchadien

A partir du 1er août prochain, le Tchad entamera une nouvelle étape d’assouplissement des mesures barrières, dont la réouverture des frontières aériennes. Pour cela, les passagers en direction et au départ du Tchad devront se conformer à un certain nombre de préalables pour éviter un rebondissement de la maladie. C’est alors que le ministre de la Santé publique et de la solidarité nationale a convoqué les différentes entités impliquées dans la lutte contre la maladie à coronavirus pour présenter le contenu des programmes des activités qui permettra de gérer les voyageurs.

Il s’agit entre autres de la Direction Générale du Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale, de la Coordination Nationale de Riposte sanitaire, de l’Autorité de l’Aviation Civile, la Direction de la Police Nationale et la Direction de Protocole d’Etat. Selon le protocole, le passager venant de l’étranger doit présenter le test de biologie moléculaire qui démontre que l’intéressé est déclaré négatif de la maladie covid-19 et qui date de moins de 7 jours. Le passeport sera consigné le temps de faire le test de contrôle après le septième jour de confinement