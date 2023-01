Tchad : le ministre de la Santé inspecte l’hôpital de référence nationale

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a visité le 16 janvier 2023, les hôpitaux de la référence nationale, de l’Union et de l’Amitié Tchad- Chine.

Objectif : s’enquérir des conditions de travail des agents, s’assurer de la qualité de la prise en charge des patients et donner des orientations pour la bonne marche des structures sanitaires.

Le ministre et sa suite ont visité successivement les services d’urgence, de la maternité, la pharmacie et ceux de la chirurgie.

Dr Abdelmadjid Abderahim a échangé également au cours de cette série de visites avec les équipes qui assurent la garde et parlé avec les parents des malades sur l’accueil et la qualité des soins.

Les responsables des hôpitaux visités ont reçu des orientations pour la conduite des activités.

Les agents ont reçu les félicitations et encouragements du ministre et son équipe pour le courage et l’abnégation avec lesquels ils assument leurs tâches quotidiennement.

Le ministre de la santé publique et de la prévention a recommandé aux agents expérimentés à bien encadrer les jeunes pour une meilleure relève.

Il a rassuré de la disponibilité du ministère à répondre aux préoccupations des formations des sanitaires pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Le ministre était accompagné dans cette descente de l’inspecteur général Welba Raiwé Kolandi et de la directrice générale de la coopération et de la planification Dr Narassem Mbaïdoum.