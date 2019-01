Tchad : le ministre de la santé a présenté les priorités en 2019

Aziz Mahamat Saleha eu une rencontre hier 08 janvier avec les cadres et autres agents de son département ministériel.

2019 sera une année remplie pour le ministère de la santé du Tchad. En effet au cours de la rencontre qu’il a eu hier avec ses collaborateurs, le ministre de la santé Aziz Mahamat Saleh a énoncé les différents objectifs qu’ils devront atteindre cette année.

Ainsi pour cette année 2019 donc le ministère tchadien de la santé se donne comme priorités d’atteindre 80% pour ce qui est des enfants en âge d’être vaccinés ; de réaliser la carte sanitaire qui pour le ministre, est la base du fonctionnement du ministère et d’établir une liste nationale de médicaments.

En plus de ça, ce département ministériel entend de transformer les Pharmacies Provinciales d’Approvisionnement des 23 Provinces du Pays, des succursales de la Centrale Pharmacie d’Achat. Il compte également revoir le plan de carrière du personnel du ministère de la Santé tout en accélérant la signature du texte y afférant d’ici à la fin de mois.

2019 verra aussi la création d’une police sanitaire ; la finalisation et l’équipement de 32 centres de santé et 10 hôpitaux. Et pour mener à bien toutes ces entreprises, le ministre Aziz Mahamat Saleh, prévoit de faire une évaluation des ressources financières par direction. Ceci permettra d’opérer une bonne coordination des financements intérieurs et extérieurs.