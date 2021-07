Tchad : le ministre de la Jeunesse va réconforter les étudiants de l’INJS

A l’occasion de sa visite le mercredi 7 juillet 2021 à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), le Ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian a essayé d’apaiser les étudiants.

Il a fait une communication relative à l’environnement social qui règne dans cet établissement. « L’administration et les enseignants de l’INJS devront tout mettre en œuvre pour que vous receviez une formation de qualité afin que vous ayez non seulement les compétences que requière votre profession, mais aussi et surtout que vous soyez des véritables acteurs de paix et du vivre ensemble » a laissé entendre le ministre. Il invite les apprenants à une prise de conscience pour se préparer aux contraintes du monde professionnel. Ce qui implique : « un comportement civique, responsable, et d’être respectueux de la hiérarchie, des règles et des principes qui régissent la société ».

« Ce qui fera de vous des futurs cadres revêtus d’une citoyenneté responsable et pleinement accomplis. A cet effet, vous devrez faire montre d’une discipline sans faille. Soyez donc dévoués afin de relever véritablement les défis qui se posent au développement de notre pays. Consacrez-vous exclusivement à vos études car c’est ce que vous avez mieux à faire », conseille-t-il

Le Ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian leur a rappelé a également rappelé aux fonctionnaires-élèves de l’INJS : « qu’ils ont un statut très particulier, celui de fonctionnaire en situation de stage. Leur comportement doit être plus qu’exemplaire, car toute perturbation de leur part doit amener leur établissement à les mettre simplement à la disposition de la Direction générale du ministère