Tchad : le ministre de la Jeunesse rend hommage à l’humoriste Grand A

Suite au décès le 04 mai 2023, de l’humoriste Grand A du Tchad, le ministre en charge de la jeunesse, Patalet Geo, rend hommage au disparu.

Dans la nuit du jeudi 4 mai 2023, l’annonce du décès de Amadaï Mahamat Djibrine Izzadine, alias Grand A, a scandalisé les internautes tchadiens à travers le monde. Celui qui s’est fait remarquer sur la toile depuis quelques, quitte la scène. ‘’Grand A du Tchad’’ a rendu l’âme des suites de maladie, apprend-on de ses proches. Ayant appris le décès de l’humoriste, le ministre tchadien de la jeunesse adresse un message.

« Ayant appris avec consternation et grande émotion le décès subite du jeune talentueux Amadaï Mahamat Djibrine Izzadine, le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership Entrepreneurial, M. Patalet Geo adresse ses vives condoléances, en son et au nom de son Département à toute la famille proche et lointaine du disparu. Mahamat Djibrine Izzadine alias Grand A du Tchad était un jeune rempli de talents et d’ambition pour son pays et particulièrement pour le milieu jeune. Il aura marqué son temps par ses initiatives salvatrices et louables. »

Ces mots ont été postés sur la page Facebook du département ministériel.