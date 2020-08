Le ministre de la jeunesse et des sports, Routouang Ndounga Mahamat Christian a entamé une visite de travail à Pala, province du Mayo Kebbi-Ouest depuis hier dimanche 30 août 2020

Le ministre en charge de la jeunesse a rencontré ce lundi 31 août 2020, les organisations sportives et les associations des jeunes de Pala pour des séances de travail. Les échanges portaient sur le déroulement des activités sportives et les activités en faveur des jeunes dans la province du Mayo Kebbi-Ouest.

Routouang Ndounga Mahamat Christian a eu une série de rencontres avec les forces vives de la circonscription. Il a encouragé toutes les activités qui vont dans le sens de l’épanouissement de la jeunesse et des sports. Il s’est entretenu avec les responsables administratifs, les responsables des services sous tutelle du département dont il a la charge, des civiles des organisations et associations des jeunes et des militaires.

De nombreuses doléances ont également été présentées au ministre en charge de la jeunesse et des sports, Routouang Ndounga Mahamat Christian. Il a promis qu’il portera ces doléances vers les très hautes autorités.