Tchad : le ministre de la Jeunesse exige courage et abnégation à ses nouveaux collaborateurs

Le 31 janvier 2022, le ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, a rencontré les directeurs généraux et le directeurs techniques, récemment nommés dans pour le compte de son département.

Au cours de cette réunion de prise contact, présidée par lui-même, Routouang Mohamed Ndonga Christian a précisé à ses collaborateurs, leurs missions. Il leur a également signifié qu’ils auront, dans le cadre de leur travail, beaucoup défis à relever.

Pour le ministre, cette mission a un : « caractère national et exige d’eux beaucoup de courage, d’abnégation et surtout de l’innovation. » Il rappelle que les plus hautes autorités du pays, tient beaucoup à l’implication des jeunes aux instances de décision. C’est la raison pour laquelle cette équipe est complètement jeune.

Ainsi, Routouang Mohamed Ndonga Christian exhorte les directeurs à honorer cette confiance par des résultats probants dans leurs missions respectives. « Le département attend de vous beaucoup d’innovation et du professionnalisme pour faire en sorte que notre département soit un ministère de priorité pour le Gouvernement », insiste-t-il. Le ministre n’a pas manqué de rappeler que 2022 est une année du Sport, sans oublier la redynamisation du ministère avec la création d’une la Direction Générale de l’Entrepreneuriat.

Enfin, le chef du Département de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l’Entrepreneuriat a souhaité bon vent à toute l’équipe et invite les nouveaux responsables à promouvoir l’esprit de l’innovation et de la créativité, afin de proposer de projets porteurs, des idées nouvelles permettant au Ministère d’être compétitif au sein du Gouvernement.