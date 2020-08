Tchad : le ministre de la jeunesse et des sports visite l’INJS

Le ministre de la jeunesse et des sports, Routouang Mohamed Christian s’est rendu ce 05 août à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), pour s’imprégner des conditions de travail de cette institution

Cette descente sur le terrain du membre du gouvernement entre dans sa politique, visant à toucher du doigt les réalités des institutions sous-tutelle de son département. Il a été édifié sur la question par le directeur de l’INJS, Moussa Hassan Idibey sur les conditions de travail et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. A travers une visite guidée, le ministre a découvert les bureaux, directions et salles de classes de l’établissement. Il a invité les étudiants à s’armer de force et de courage pour remonter les obstacles liés au développement du sport Tchad. Quant aux recrutements, il a indiqué qu’il n’est pas de son ressort. Néanmoins, il exhorte les étudiants à bien se mouler pour faire face au marché de l’emploi.

Le ministre Routouang Mohamed Christian a assuré de sa disponibilité à accompagner l’INJS à continuer dans sa lancée de promotion de l’excellence, en précisant que ce sont les cadres du pays qui y sont formés. « Les manquements ne sont que quotidiens, nous allons ensemble essayer de trouver des solutions pour que ces manquements ne soient pas un obstacle à l’éclosion de cette jeunesse ». Il promet donner suite aux doléances posées par l’INJS dans un délai raisonnable.