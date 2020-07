Tchad : le ministre de la jeunesse et des sports annonce la reprise des activités sportives le 16 août

Le nouveau ministre tchadien de la jeunesse et des sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian a fait sa première sortie officielle hier lundi 20 juillet. Un point de presse pour annoncer la relance des activités sportives

La reprise des activités sportives se fera à huis-clos et dans le respect des mesures de lutte contre le coronavirus, a précisé le ministre. Les compétions sportives reprennent le 16 août. Elle se fera graduellement, d’abord les entraînements. Ensuite les compétitions provinciales, zonales et nationales.

Le ministre de la jeunesse et des sports a indiqué qu’il interpelle le mouvement national et sportif dans son ensemble, sous la responsabilité de la direction des sports de haut niveau et du Comité Olympique et Sportif tchadien, à s’organiser pour faire en sorte que les mesures barrières édictées par le Comité de gestion de la crise sanitaire soient respectées dans le milieu sportif.

Les dispositions seront également prisses dans les jours avenirs pour élaborer un guide de respect de mesures barrières, at-il fait savoir. Les différents formats du guide seront mis à la disposition de la communauté sportive afin de faciliter l’application des mesures sanitaires. Tous les joueurs et encadreurs se feront systématiquement dépistés afin que d’éviter tout risque de contamination, précise Routouang Mohamed Ndonga Christian, ministre de la jeunesse et des sports.