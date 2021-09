Tchad : le ministre de la jeunesse encourage un jeune startupeur

Le ministre Routouang Mohamed Christian s’est rendu dans les locaux d’un jeune promoteur de produits buccodentaires. Il s’agit de la startup DXN Tchad de Mahamat Nour Abdel-Aziz.

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat Routouang Mohamed Christian a visité, mardi, la startup du jeune promoteur Mahamat Nour Abdel-Aziz, dénommée « DXN Tchad », située dans la commune du 2ème arrondissement de la ville de N’Djaména.

Cette visite du Ministre en charge de la Jeunesse et de l’Entrepreneuriat s’inscrit dans le cadre de la création d’emplois en faveur des jeunes. Le directeur administratif de « DXN Tchad » M. Serge Parguet, a souligné que cette visite du Ministre témoigne de la volonté du gouvernement tchadien à accompagner et promouvoir l’entrepreneuriat jeune. DXN Tchad est une startup qui œuvre dans le domaine de l’exportation et de la commercialisation des DXN Tchad.

Le ministre Routouang Ndonga Mohamed Christin a annoncé que son département est disposé, à travers les institutions de promotion de l’entrepreneuriat, à échanger davantage autour des opportunités qu’offre l’entreprise DXN Tchad à la jeunesse tchadienne. Pour lui l’employabilité des jeunes est une préoccupation majeure du Gouvernement du Tchad et en premier lieu du Président du Conseil Militaire de Transition.

DXN Tchad entend contribuer à l’auto-emploi dans le milieu jeune avec la stratégie Business to Business ; et accompagner 600 jeunes, graduellement, selon les statistiques de chaque province.

Source : ministère de la jeunesse