Tchad : le ministre de la formation professionnelle et des petits métiers définit les priorités de son département

Ce lundi 27 juillet, la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Achta Ahmat Breme s’est entretenue pour la première fois avec les directeurs et sous directeurs du département dont elle a la charge

La réunion de prise de contact a permis à la ministre de la formation professionnelle de comprendre le fonctionnement de l’institution dont elle a désormais la charge et redéfinir les priorités. Le directeur général dudit ministère, Oumar Ali Moustapha a dans son allocution indiqué que les missions du département s’inscrivent dans le sens de l’amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes et dans la lutte contre la pauvreté. Il a présenté à la nouvelle ministre les difficultés auxquelles ils font face.

Consciente de la tâche qui lui est assignée et déterminée à être à la hauteur des attentes, Achta Ahmat Breme exhorte ses collaborateurs à se joindre à elle pour un travail bien fait. «J’insiste sur le travail et surtout le travail bien fait », a-t-elle martelé. Elle ajoute : « ce n’est que par le travail que nous pourrions atteindre nos objectifs et partant, mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle et l’entrepreneuriat des femmes, des jeunes pour leur insertion socio-professionnelle ». Les défis d’Achta Ahmat Breme sont entre autres, la formation professionnelle et la promotion des apprentissages, l’information et l’orientation scolaire et professionnelle et les micros finances et la promotion des métiers