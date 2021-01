Tchad : le ministre de la Fonction publique a discuté du dégel des effets financiers avec les fonctionnaires

Les fonctionnaires tchadiens sont en grève sèche et illimitée depuis le 11 janvier 2021 pour revendiquer la régularisation des avantages sociaux au gouvernement tchadien. Ils ont eu des échanges avec le ministre de tutelle à cet effet

Dans le cadre de la recherche de solutions à la grève des travailleurs de la fonction publique, le ministre Ali Mbodou Mboudoumi a rencontré les leaders des mouvements syndicaux. Notamment, la plateforme syndicale revendicative, la plateforme syndicale pour le dialogue social, la confédération libre des travailleurs du Tchad et le cadre national de dialogue social. Les discussions étaient axées autour de la privation de certains avantages sociaux qui ont conduit à la grève. Le ministre veut amener les fonctionnaires à reprendre du service après deux jours de grève avec des services minimum dans les hôpitaux.

A l’issue de la rencontre, il a été convenu que le dégel des effets financiers de 2017 et 2019 sera effectif en ce mois de janvier 2021, pour les agents dont les actes ont été recensés, vérifiés et traités. Les questions des avancements et de reclassements ont également été évoquées. Le ministère de la Fonction publique a fait savoir qu’avec cet accord, le gouvernement aura respecté intégralement les termes du protocole d’accord du 9 janvier 2020.

Rappelons que le mot d’ordre de grève sèche et illimité a été annoncé le week-end dernier par la plateforme syndicale revendicative. Il a pris effet dès ce lundi 11 janvier, mais il n’est pas très visible en raison du confinement.