Tchad : le ministre de la communication exige de ses directeurs une feuille de route

Le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement Chérif Mahamat Zène a rencontré les différents directeurs et sous directeurs de son département ministériel ce 27 juillet 2020. Il exige d’eux compétence et rigueur

Quelques jours après avoir pris contact avec son cabinet, le ministre de la communication a réuni ce lundi les responsables de son département ministériel. Il invite les différents directeurs et sous-directeurs au travail bien fait, à la loyauté, la compétence, l’intégrité et le professionnalisme. Il leur a également de faire preuve de discrétion et d’anticipation.

Pour plus d’efficacité, le membre du gouvernement a instruit à chaque service de fournir une feuille de route.

Le directeur général du ministère, au nom de ses collaborateurs a présenté au patron les dossiers sur la migration de l’analogie au numérique, la prise en mains du nouveau siège de l’Office national des médias audiovisuels (ONAMA)et l’amélioration de la prise en charge du personnel . Ces dossiers, fait savoir le directeur général sont les plus brûlants. Il a en outre indiqué au ministre de la communication que ses collaborateurs et lui ont pris acte des orientations données.