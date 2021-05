Tchad : le ministre de la communication a visité le siège en construction de l’ATPE

Le ministre de la Communication, Abderaman Koulamallah s’est rendu le 25 mai 2021, sur le siège en construction de l’Agence tchadienne de presse et d’édition (ATPE). Les travaux ont repris en novembre 2020 après un arrêt

Au cours de sa visite d’inspection, Abderaman Koulamallah a été édifié sur l’état d’avancement des travaux. Notamment les difficultés et autres contraintes. Il a ensuite fait le tour des bâtiments. A la suite d’une visite guidée, le ministre de la communication a noté que : « L’ATP d’avant, était notre principale source d’information ; et nous voulons la réhabiliter pour qu’elle devienne la principale source d’information gouvernementale et le principal outil de communication du gouvernement. C’est elle l’agence principale d’information de l’Etat et doit avoir la primeur de l’information. »

Il entend de ce fait, réhabiliter cette institution et lui redonner ses lettres de noblesse. Ceci passera par la dotation en moyens nécessaires pour l’avancée des travaux. D’après les explications de l’architecte principal de l’entreprise en charge de construction du bâtiment, Loubah Kouldjim Ndem, les travaux avancent bien en dépit de quelques écueils. Le bâtiment comprend un rez-de-chaussée et quatre niveaux et est réalisé à 35 % en ce qui concerne la construction et à 80 % pour les grosses œuvres, fait-il savoir.

« Cet édifice viendra renforcer la presse tchadienne après la tour de l’Office national des médias audiovisuels (ONAMA) et j’en suis fier », se réjouit le porte-parole du gouvernement. « Elle était notre principale source d’information avant de connaître quelques difficultés », reconnait-il. « L’ATPE doit avoir la primeur de l’information », déclaré Abderaman Koulamallah

Pour rappel, le chantier de construction du siège de l’ATPE a débuté en 2015, les travaux ont été interrompus avant de reprendre en novembre 2021.