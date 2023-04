Tchad : le ministère du Genre remet des matériels aux femmes vendeuses de poissons

Cet acte s’inscrit dans le cadre du Programme national d’autonomisation économique et Social des femmes.

La ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh a remis le mercredi 05 avril 2023, des matériels aux profits des femmes vendeuses de poissons et légumes du marché Walia Ngomna, communément appelé marché Ngosso.

Ces matériels sont composés, des parasols, des tables pour l’étalage des marchandises, des bassins métalliques, des congélateurs, des panneaux solaires et de glacières.

La ministre invite ses sœurs à mieux s’organiser pour pouvoir bien utiliser ces matériels.

Très contentes, les bénéficiaires remercient les autorités de la transition en général et la Ministre du Genre et de la Solidarité Nationale en particulier, pour leur appui à l’épanouissement et le bien-être de la femme tchadienne. Aussi, elles rassurent la Ministre de faire bon usage des matériels reçus.