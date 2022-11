Tchad : le ministère du Commerce valide la feuille de route sur la facilitation des échanges

Il s’est ouvert le 8 novembre 2022, un atelier de validation de la feuille de route nationale sur la facilitation des échanges du Tchad.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) et la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), a organisé ce mardi 08 novembre 2022 à l’hôtel Radisson Blu de N’djamena, un atelier de validation de la feuille de route nationale sur la facilitation des échanges du Tchad. C’est le Secrétaire Général du Ministère de l’Industrie et du Commerce, Monsieur Tahir Mourno Adam qui a ouvert officiellement les travaux de cette rencontre, en présence du Directeur de Marché Commun de la CEEAC Jacob Kotcho, du Représentant de la CNUCED Monsieur Alexandre Larouche-Maltais, des membres du Comité National de Facilitation des Échanges (CNFE) et d’autres illustres invités.

Pour le Directeur du Marché Commun Monsieur JACOB KOTCHO, cet atelier s’exécute dans le cadre des activités du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord de l’OMC, sur la facilitation des échanges en Afrique Centrale. Pour lui, ce programme avait pour objectif d’accompagner les États dans la mise en place et l’opérationnalisation des comités nationaux de facilitation des échanges, qui a pour ambition de doter lesdits comités des capacités techniques en termes de compréhension, de concept et des outils de facilitation des échanges.

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Industrie et du Commerce a pour sa part, vivement salué la tenue de cette rencontre qui est l’aboutissement d’un processus qui a débuté il y a plusieurs mois.

» Doter le Tchad d’une feuille de route sur la facilitation des échanges est une suite logique de la vision 2030 » le Tchad que nous voulons » et répond promptement aux exigences de l’heure et à la vision de développement animée par la volonté manifeste de Son Excellence, le Général d’armée Mahamat Idriss Deby Itno » a déclaré le Secrétaire Général du Ministère de l’Industrie Tahir Mourno Adam.

Après une journée d’échanges, les participants ont, par acclamation, validé le document de la feuille de route nationale sur la facilitation des échanges.

Source : ministère de l’Industrie et du Commerce