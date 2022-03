Tchad : le ministère des Transports retire l’agrément de circulation t à l’agence Abou Hamama

Cette décision fait suite l’accident de circulation, impliquant deux bus de cette compagnie, dans la nuit du dimanche 27 février 2022. Le drame a causé la mort d’au moins 39 personnes.

Deux bus de l’agence de voyage Abou Hamama sont entrés en collision sur l’’axe Mangalmé-Oum-Hadjer le week-end. 39 morts et 47 blessés ont été enregistrés signale le gouvernement. Ainsi, le ministère de tutelle a décidé de retirer à cette compagnie, son agrément de circulation. La mesure survient après la ministre de Transports, Fatimé Goukouni Weddeye, ait visité le site du drame et les blessés dans les différents centres de prise en charge. Dans une communication du 02 mars, Fatimé Goukouni Weddeye a annoncé le retrait de l’agrément à l’agence de voyage impliquée dans un accident mortel. Egalement, l’interdiction des voyages nocturnes.

La ministre en charge des Transports indique qu’une enquête a été initiée pour déterminer les circonstances du drame.

Dans la même logique, les acteurs du transport interurbain, après une rencontre avec les responsables du ministère, ont formulé quelques recommandations.

Au cours des rencontres des recommandations ont été formulées:

1- revoir le système de délivrance des documents de transports(permis de conduire, fiche technique et les conditions d’obtention d’agrément);

2- faire un contrôle au départ de tout véhicule dans les lieux d’embarquement prévus le long de trajet;

3- mettre en place un système de contrôle inopiné à l’effet de pénaliser tous les contrevenants sur législation sur les axes nationaux;



4- exiger la limitation des vitesses maximales des bus selon les endroits en tenant compte des panneaux de signalisation;5- suivre et évaluer les entreprises agrées des transports interurbains des personnes pour une meilleure amélioration des conditions de voyage et de la sécurité routière à travers un comité spécial de normalisation du système des transports;6- procéder au retrait d’agrément à toutes les agences de transports qui ne respectent leurs obligations;7- interdire les véhicules dotés des systèmes lumineux modifiés non règlementaire;8- réactiver la commission nationale de sécurité routière;9- mettre en place un système de rotation des chauffeurs de bus dans les grandes agglomérations;10- aménager les aires de repos le long des routes nationales bitumées.