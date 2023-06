Tchad : le ministère des Affaires étrangères entend améliorer son site web

Les ministres Mahamat Saleh Anadif et Mahamat Allahou Taher ont eu un échange ce 18 juin 2023, au sujet de l’amélioration du site Web et les adresses mails du ministère des Affaires Etrangères.

Les ministres des Télécommunications et de l’Economie Numérique et des Tchadiens de l’Etranger et de la Coopération Internationale ont eu une séance de travail ce jour. Les échanges entre les deux chefs de départements étaient axés sur les questions liées de gestion de l’internet du ministère des Affaires étrangères.

« Cette rencontre d’échanges est axée sur l’amélioration du site Web et les adresses mails professionnels du ministère des Affaires Etrangères. », note le ministère des Télécommunications. Qui précise sur sa page, que les débats étaient fructueux et ont débouché sur des pistes des solutions idoines. Il assure que, que des efforts seront déployés afin que des réponses inhérentes et très rapides soient trouvées à ce problème.

La rencontre entre les deux ministres s’est tenue en présence de leurs différents collaborateurs.