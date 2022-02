Tchad : le ministère de l’environnement forme sur le contrôle pollution dans les zones pétrolières

Une formation de trois jours a été initiée par le ministère de l’Environnement sur l’impact négatif de l’exploitation des gisements pétroliers au Tchad. Les travaux ont débuté le 24 février 2022.

Afin de relever de nombreux défis environnementaux et sociaux liés à l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, le ministère en charge de l’environnement organise un atelier. La formation sur la prévention et le contrôle de la pollution dans les zones pétrolières du Tchad se tient centre de retraite Béthel à Bakara. Le représentant le ministre de l’environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Nadoum Koro a rappelé que, l’exploitation des gisements pétroliers entraine souvent des impacts négatifs tant sur la santé humaine que sur l’environnement. « Les principales préoccupations environnementales et sociales sont les suivantes : les émissions atmosphériques ; les rejets des eaux usées et effluents ; la gestion inappropriée des déchets solides, liquides et gazeux ; la gestion irrationnelle des produits chimiques de toute nature ; les sources sonores et lumineuses et les déversements accidentels des hydrocarbures ».

Le cadre juridique dont s’est doté le Tchad en la matière comprend entre autre, la Loi n° 14/PR/98 du 17 août 1998, définissant les principes généraux de la protection de l’environnement ;la Loi n° 14/PR/2008 du 10 juin 2008, portant Régime des Forêts, de la Faune et des Ressources Halieutiques ; la Loi n° 009/PR/2008 du 06 juin 2008, portant adoption du Plan National d’Intervention en cas de Déversements Accidentels d’Hydrocarbures (PNIDAH) ; le Décret n° 630/PR.PM.MERH/2010 du 04 août 2010, portant réglementation des études d’impact sur l’environnement et enfin le Décret n° 904/PR/PM/MERH/2009 du 06 août 2009, portant réglementation des pollutions et des nuisances à l’environnement.