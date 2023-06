Tchad : le ministère de l’environnement constate le déversement du pétrole brut dans la nature

Le ministre en charge de, l’environnement, Mahmat Abdelkerim Hanno a dépêché une équipe le 22 juin 2023, à l’effet de constater les installations de transport de brut à Badila.

Après l’alerte sur le déversement du pétrole brut dans les provinces du Kanem, du Lac et du Logone oriental, le ministre l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable envoie une équipe d’inspection. Le dernier déversement s’est produit 18 juin 2023 sur le champ de Sedigui à 35 kilomètres de la ville de N’gouri, dans la province du Lac Tchad.

La mission conduite par le secrétaire exécutif du comité technique national de suivi et de contrôle des aspects environnementaux des projets pétroliers, Hakim Djibril Ahmat, et du Maina Tchombi, chef de visionnaire et gestion des risques du ministère de l’Environnement et s’est rendue sur le site pétrolier de Perenco à Badila dans le Logone Oriental premier temps, pour évaluer ce nouveau cas de déversement.

Le ministère explique que, l’équipe aura non seulement à inspecter le site du déversement, mais échangera également avec les responsables et techniciens de Pernco sur le terrain pour savoir et comprendre ce qui se passe exactement sur ce nouveau cas de déversement qui vient s’ajouter à bien d’autres il n’y a pas longtemps sur ce même site.