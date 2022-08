Tchad : le ministère de l’Elevage prépare l’audit coopératif du Bassin du Niger

Il s’est tenu ce vendredi 12 août 2022, au ministère de l’Elevage et des Productions Animales, une rencontre d’échange préliminaire sur la réalisation d’un Audit Coopératif du Bassin du Niger.

L’assise a été présidée par, Dr Abderrahim Awat Atteib, ministre en charge de l’Elevage. L’équipe de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême du Tchad qui a effectué le déplacement du ministère était conduit par la présidente de l’institution, Zara Brahim Mahamat Itno.

Selon la présidente de la Chambre, cet audit s’inscrit dans le cadre de l’exécution du plan d’action de l’AFROSAI 2022-2023 et l’objectif fixé est de vérifier si les pays membres et les acteurs concernés respectent les normes et les meilleures pratiques de la gestion du bassin du Niger.

Il permettra également de déterminer dans quelles mesures les Etats partenaires et les parties prenantes ont mis en place un système pour assurer une utilisation efficace et effective de l’eau dans le bassin du Niger et de déterminer si l’autorité du bassin évalue et contrôle les performances des Etats partenaires.

Après quelques questions d’éclaircissement, Dr Abderahim Awat Atteib, ministre en charge de l’Elevage a rassuré l’équipe de la disponibilité de son Département à collaborer avec l’équipe des auditeurs afin de disposer des bonnes informations pour des bons résultats.

Quatre départements ministériels sont concernés par cet Audit. Il s’agit des ministères de l’Elevage, de l’Environnement, de l’Hydraulique et du Développement Agricole. Bref, toutes les institutions intervenant dans le secteur de développement rural.