Ce lundi 7 septembre a démarré un atelier de renforcement des capacités sur les techniques de traitements comptables et de décaissements et de bailleurs de fonds. La formation s’étend jusqu’au 11 septembre

Cette session de recyclage entre dans le cadre d’une série d’apprentissage indique le ministère de l’économie. Les modules sont le contrôle de gestion, la comptabilité analytique, l’aperçu sur les ajustements budgétaires et l’aperçu sur la comptabilité de projet et programmes.

L’atelier a été initié par le régisseur du devis pluriannuel du projet, Consolidation des acquis des services de l’Ordonnateur national (Cason). L’objectif est de renforcer les capacités des agents du ministère de l’Economie, de la planification du Développement et de la coopération internationale. A l’issue de cette formation, les intéressés doivent être capables de maîtriser les particularités des comptabilités que présentent les projets financés par les bailleurs de fonds et les spécificités liées aux audits des projets de développement par rapport à l’audit classique.

Royoumta Madingue, directrice générale du ministère de l’économie fait savoir que cette formation marque le début d’une série de formation en droite ligne avec la redynamisation de la plateforme de gestion de l’aide. Elle permet de développer les compétences des gouvernants en matière de prévision et de traçabilité de l’aide publique au développement. La directrice de préciser que cette formation traduit l’engagement du ministère en faveur d’un dispositif plus cohérent et opérationnel pour renforcer les capacités des acteurs nationaux.