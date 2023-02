Tchad : le ministère de la Santé veut optimiser subvention VIH/TB, Covid-19

Le ministre de la santé Publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a présidé ce lundi 13 février 2023, une rencontre de restitution d’une mission de l’équipe-pays du Fonds mondial au Tchad.

Cette mission de 10 jours a permis à l’équipe de faire un suivi et de plaider pour la matérialisation des engagements de cofinancement sur la période 2022 à 2023, le suivi de subventions en cours d’exécution, de rencontrer les bailleurs des fonds et les partenaires techniques pour explorer les possibilités de multiplier les appuis dans le domaine de la santé et mais également d’échanger sur les progrès, défis et solutions pour assurer la mise en œuvre optimale des investissement et des subvention VIH/TB, Covid-19 et le paludisme pour la période 2021-2024.

L’équipe a aussi fait le point sur la gestion des achats, stocks et des intrants médicaux et la situation du laboratoire couvrant entre autres, le suivi de la mise en œuvre optimale du PTCA et les prochaines étapes, l’état d’avancement de la mise en œuvre du SIGL, la situation de l’évaluation des besoins des entrepôts et les équipements urgents qui avaient été recommandés.

Le chef de mission Dr Mark Taylor, dans sa présentation a parlé de la gouvernance, le cofinancement, la performance programmatique et la gestion des produits de santé. Il a mis un accent particulier sur les prochaines étapes pour la réalisation effective des activités planifiées.

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a rappelé que le Plan National de développement Sanitaire PNDS constitue un document de base pour le suivi et tous les acteurs de santé doivent s’appuyer sur ce document pour plus de cohérence et de résultats dans les actions.

Source : ministère de la Santé