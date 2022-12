Tchad : le ministère de la santé interpelle sur l’utilisation anarchique de cathéter

Pour éviter de contracter des infections mortelles, le ministère de la santé publique et de la prévention déconseille de porter et de se promener avec un cathéter ou aiguille au bras après usage.

De plus en plus, les des gens se promènent dans les rues avec des cathéters communément appelés « aiguilles » au bras après la perfusion ou usage des tous produits (perfusion ou IV). Après avoir constaté ce phénomène qui va crescendo, le ministère de la Santé publique et de la Prévention alerte.

À travers une note du 13 le secrétaire général adjoint du ministère, Dr Mahamat Hamit Hamyl indique que l’utilisation anarchique de cathéter constitue une porte d’entrée directe des microbes dans le sang. « Cette manière de faire provoque une infection grave et mortelle du sang appelée septicémie. » Il demande de l’ôter du bras immédiatement après usage.

« Chère population tchadienne, pour ne pas attraper une infection grave et mortelle, évitons de porter et de se promener avec un cathéter ou aiguille au bras après usage. »