Tchad : le ministère de la Santé évalue les campagnes de lutte contre la poliomyélite

Le ministre de la santé publique, Dr Abdel-madjid Abderahim a officié ce lundi 30 mai 2022, une rencontre d’évaluation des campagnes de lutte contre la poliomyélite, la rougeole et la covid- 19.

Les préparatifs de la campagne contre la poliomyélite Prévue du 10 au 13 juin 2022 dans 139 districts sanitaires s’effectuent selon le calendrier adopté a précisé le coordonnateur du programme élargi de vaccination Dr Abderamane Addi.

Les prochaines étapes consistent à mobiliser les différentes équipes, les recycler et les envoyer sur le terrain. L’évaluation des activités réalisées, l’aspect logistique, la disponibilité des ressources dans le meilleur délai ont été débattue au cours de la rencontre.

La représentante de l’Unicef à la réunion a rassuré que son organisation apporte le soutien nécessaire pour le bon déroulement des campagnes de vaccination.

Le représentant de l’OMS s’est réjoui pour sa part de la qualité du travail accompli et demandé aux équipes techniques d’être vigilantes pour circonscrire les éventualités.

Le ministre de la santé publique et de la solidaire nationale a félicité les équipes techniques, les services centraux, les délégués provinciaux et les partenaires pour avoir mis les bouchés doubles dans la tenue des activités vaccinales.

Dr Abdel-madjid Abderahim a recommandé la mise en place d’un comité qui se chargera de l’organisation et du bon choix des membres des équipes techniques tout en suggérant l’implication des étudiants en médecine selon les normes. Dr Abdel-madjid Abderahim a exhorté les responsables à alléger les procédures d’octroi des ressources et d’associer les services déconcentrés pour tenir les opérations dans des bonnes conditions.

Le ministre est revenu largement sur la planification, la coordination et le suivi sincères pour la conduite des activités vaccinales. Il a instruit les délégués provinciaux de la santé publique et de la solidarité nationale à accorder plus de l’importance à la vaccination de routine pour assurer une meilleure couverture aux enfants.

Il a parlé aussi de l’innovation dans les méthodes, le maintien et le renforcement de la dynamique qui doit être adaptée au contexte actuel dans le but de répondre promptement aux exigences et spécifiés nationales.

Une autre présentation sur l’état d’avancement des préparatifs de la campagne covid-19 dans le bloc II s’en est suivie et des explications ont été données par rapport aux étapes franchies et celles encore. Les préparatifs sont à 45% et les leçons sont tirées de l’opération antérieure pour mieux organiser la prochaine campagne.

Ensuite, Le directeur adjoint de la surveillance et de la lutte contre la maladie Ali Abderamane a présenté les actions réalisées dans la lutte contre la rougeole, les cas suspects notifiés, les mesures prises et les suggestions pour circonscrire la maladie.

Il a énuméré également les districts qui font fac a la maladie et l’évolution hebdomadaire de la rougeole tout indiquant que la riposte organisée a réduit les risques de propagation.

Le ministre a souligné qu’il est une exigence d’adopter des nouvelles méthodes, efficaces et pratiques pour lutter contre les épidémies. Il a demandé aux services concernés et les partenaires de mener une réflexion approfondie en vue de proposer des stratégies adéquates pour la vaccination de routine dans l’optique de faire face aux épidémies et maladies.

Dr Abdel-madjid Abderahim a instruit les responsables à une meilleure coordination des activités pour plus de résultats dans les actions planifiées et les perspectives.

Source : ministère de la Santé publique