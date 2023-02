Tchad : le ministère de la santé bénéficie d’une salle multimédia

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a financé la réhabilitation de la salle multimédia du ministère de la Santé publique. Le centre a été réceptionné le 22 février 2023 par le SG du ministère.

Cette salle multimédia vise à renforcer le système de gestion et de coordination des activités de santé. Son coût est de 168 200 000 FCFA, fait savoir le représentant de l’OMS, Dr Jean Bosco. Ce centre multimédia dit-il est désormais réfectionné puis équipé avec de nouveaux mobiliers, des matériels de sonorisation, des équipements de projection et de visioconférence de dernière génération pour faciliter la connexion du niveau central avec les différentes provinces.

Le représentant de l’OMS indique cette salle multimédia sera le centre de transit dans la gestion et la coordination des activités de santé, notamment les urgences sanitaires et les campagnes nationales.

Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la prévention Dabsou Guidaoussou note que dans le cadre de la mise œuvre de sa Politique nationale de santé allant de 2016 à 2030 et de son Plan National de Développement Sanitaire quatrième génération, PNDS4, dont l’un des piliers est la gouvernance, le leadership, la coordination et le partenariat du système de santé, le ministère de la santé publique et de la prévention a sollicité un appui financier de l’OMS qui a répondu favorablement à sa requête, pour les travaux de réhabilitation et d’équipement de la salle multimédia.

Il ajoute que cela va contribuer inéluctablement à l’amélioration du cadre de travail au niveau central et pour l’ensemble du personnel de santé y compris les partenaires a ajouté le secrétaire général.