Tchad : le ministère de la Jeunesse et des Sports reçoit un don de 250 ballons

C’est une offre du Bureau de la Coordination du système des Nations Unies au Tchad. Il s’inscrit dans le cadre des Objectifs de Développement Durable au profit des délégations sportives.

C’est le Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse des Sports, M. Passalet Lazaki qui a réceptionné lesdits ballons. Le matériel a été apporté le 28 décembre 2021, du chargé de communication du Bureau de la Coordination du système des Nations Unies au Tchad. M. Dohou Pascal, a remis au total 250 ballons ODD (Objectifs de Développement Durable au profit des délégations sportives.

« Les objectifs de développement durable donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels le monde est confronté ». Notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030.

« C’est un réel plaisir pour moi de réceptionner ces ballons au nom du département ministériel de la jeunesse tchadienne. Ces ballons #ODD seront utilisés à bon escient. Nous remercions les Nations Unies pour cette marque de reconnaissance et de l’accompagnement sans relâche pour la cause de la jeunesse tchadienne », a déclaré M. Passalet Lazaki, Secrétaire Général du ministère en charge de la Jeunesse.