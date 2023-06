Tchad : le ministère de la culture organise un concert en soutien aux artistes

Pour manifester son attachement aux artistes et musiciens, le ministre des Affaires Culturelles, du Patrimoine Historique, du Tourisme et de l’Artisanat organise un concert le 21 juin à la Place de la Nation.

En prélude à la fête de la musique, le ministre des Affaires Culturelles, Abakar Rozzi Teguil, a tenu un point de presse le 19 juin à l’Espace Talino Manu. La fête de la musique qui sera célébrée le 21 Juin 2023 à la place de la Nation, avec tous les artistes était au centre de sa communication. Il a laissé entendre que ce sera : « l’occasion pour lui de prouver aux artistes et musiciens que son ministère est avec eux et les soutient. »

« Qu’ils soient à la télé, à la radio ou sur les réseaux sociaux, Les artistes sont proches de vous et sont à vos côtés au quotidien. Je voudrais vous demander d’être présent pour eux et d’appeler vos amis et vos proches pour prendre part à ce grand concert qui aura lieu le mercredi 21 juin dès 16h à la Place de la Nation dont l’entrée est gratuite.» Cette déclaration du ministre survient à une période où certains artistes se sentent léser par leur département.