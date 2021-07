Tchad : le ministère de la Communication rend hommage à Mahamat Hissène

Le ministre tchadien de la Communication, Abderaman Koulamallah a adressé le message de Condoléance de son département à la famille biologique et professionnel de l’ancien ministre et fondateur du journal ‘’Le Progrès’’, Mahamat Hissène

« Très consterné par la disparition, ce mercredi 07 Juillet 2021, de l’ancien ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement M. Mahamat Hissène, un commis infatigable d’Etat, je voudrais au nom du ministère de la Communication de la République du Tchad, adresser à la famille biologique du disparu ainsi qu’à sa famille politique, nos condoléances les plus affligées.

Le décès de ce grand professionnel de la communication, constitue sans nul doute, une source d’affliction collective de la communauté de la presse tchadienne qui perd en lui une référence.

Fin connaisseur de la situation socio-politique du Tchad, ce journaliste de talent avéré, ayant assume des hautes fonctions de la République, a contribué incontestablement a la construction de la démocratie naissante de notre pays.

Encore une fois, le ministère de la Communication s’associe a cette dure épreuve et exprime toute sa compassion a sa famille, ses amis et ses confrères pour cette perte immense pour e secteur des médias dans sa globalité de manière spécifique et du

Tchad en général. », le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah