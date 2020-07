Tchad : le marché Champ de fil de N’Djamena en cours de déguerpissement

Les opérations de déguerpissement des garages et logements au marché Champ de fil a débuté cette matinée de mardi 21 juillet. Les cris des usagers de ce marché ont cédé place aux cris d’alarme des sinistrés

Ce 21 juillet 2020, les engins de destruction ont débarqué au marché Champ de fil. Non pas pour se faire dépanner ou se procurer les pièces, mais pour déguerpir les maisons de fortune et les garages jugés non conformes par les autorités. Les militaires sont présents pour assurer le bon déroulement des travaux de destruction. Les usagers font systématiques l’objet de fouilles. Sur les visages des occupants de ces maisons, c’est la tristesse. Les uns s’activent à ramasser les ustensiles, les sacs d’habits et les meubles pour éviter les répressions policières, tant dis que pour d’autres, c’est le désespoir. Ils ne savent ou se rendre. Toutefois, rien à faire, les autorités ont donné l’ordre de nettoyer pour rétablir la sécurité dans ce lieu, devenu foyer d’insécurité et de commerce de substances prohibés.

En effet, Le délégué général du gouvernement près de la commune de N’Djamena Mahamat Zen Elhadji Yaya et le maire de la ville de N’Djamena, Oumar Boukar ont fait une descente sont allés s’enquérir de la situation sécuritaire hier. L’opération intervient moins de 24h après leur passage. Ils ont annoncé qu’ils rétabliraient « l’autorité de l’Etat » en détruisant les taudis et garages construits anarchiquement autour de Grédia.

Il sied de rappeler que ces agissements sont la résultante de l’altercation entre un militaire et un mécanicien, lequel différend avait engendré une perte en vie humaine.