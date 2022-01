Tchad : le maire de N’Djamena sensibilise les commerçants qui obstruent les voies publiques

Le patron de la commune de N’Djamena a fait le tour de quelques quartiers de N’Djamena le week-end dernier. La descente sur le terrain d’Ali Haroun, vise à sensibiliser les vendeurs, qui obstruent les voies publiques.

A chaque arrêt, le Maire invite les commerçants qui occupent les trottoirs à reculer pour libérer la voie. Il explique que, « vendre un article près de la route est un risque pour le vendeur lui-même. »

Les propriétaires des containers jouxtant les rues sont priés de les enlever. Pour les hangars des bars, alimentations et restaurants construits sur le trottoir, Ali Haroun a invité les tenanciers à les revoir. Il a également interpellé les vendeurs de grillades exposés aux intempéries. Le Maire invite les tenanciers à faire griller la viande ou le poisson à l’intérieur à l’abri de la poussière soulevée par la circulation des engins.

Les garagistes réparant les voitures sur les routes ont reçu également la visite de la délégation. Ils sont invités à exercer dans une concession et non sur la route. Leurs activités obstruent grandement la route empêchant même leurs voisins d’avoir accès à leur maison.

Cette descente est intervenue après la diffusion d’un communiqué appelant à la libération des voies et d’un travail technique fait par une commission mise en place à cet effet.

Le Maire était accompagné par ses Adjoints, les Maires de 3ème, 5ème, 6ème et 7ème arrondissement, le Secrétaire Général de la Commune et Son Adjoint, l’inspecteur des services municipaux ainsi que plusieurs Directeurs et Chefs de service.