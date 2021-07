Tchad : le maire de N’Djamena nomme un nouveau directeur au marché central

Après avoir destitué Oumar Mamar de la direction du marché central de N’Djamena pour une affaire de malversations financières, ce 28 juillet 2021, le maire de la ville, Ali Haroun a nommé un nouveau directeur

Par une note rendue public ce jour, le patron de la ville de N’Djamena place un nouveau directeur à la tête du marché central. Il s’agit de Hamit Guéri Oume, il remplace Oumar Mamar, récemment destitué. Il est précisé dans la note que : « L’intéressé bénéficiera des salaires et avantages prévus par les textes en vigueur »

L’ancien directeur du grand marché a été évincé suite à des soupçons de détournement de plus de 245 millions de FCFA, destinés au payement de l’électricité. Laquelle situation a poussé la Société national d’électricité à couper le courant dans le marché. Même s’il ne reconnait avoir pris cet argent, Oumar Mamar commence à subir les dégâts collatéraux. La note le suspendant avait été signée de Brahim Abdou Mahamat, 2ème adjoint au maire de N’Djamena.

A l’issue d’une rencontre, le 27 juillet 2021, avec les représentants des commerçants du grand marché de N’Djamena et les responsables de la SNE, le ministre du Pétrole et de l’Énergie, Oumar Torbo Djarma a demandé de réalimenter le grand marché en électricité pour deux semaines. Et aux commerçants de se mettre au travail pour résoudre les problèmes posés dans les délais.