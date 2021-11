Tchad : le maire de N’Djamena interpelle les conducteurs de camions citernes

Dans un communiqué de ce 30 novembre, le maire de la ville de N’Djamena interpelle les gros porteurs qui circulent en journée. Il met les conducteurs en garde contre des éventuelles sanctions.

Le Maire de la Commune de la Ville de N’Djaména constate avec amertume que, malgré plusieurs rappels à l’ordre, les camions citernes de plus de 15 000 litres, les bennes transportant du sable, graviers, de plus de 15 tonnes, les camions transportant divers articles et marchandises de plus de 10 tonnes, circulent allégrement en journée, foulant au pied l’interdiction de circuler en journée.

Ali Haroun rappelle aux propriétaires de ces véhicules de transport dont les caractéristiques sont susmentionnées, de respecter scrupuleusement les termes de l’arrêté 98/CVNDJ/SG/DUATU/2021 portant réglementation de la circulation des véhicules gros porteurs, citernes et bennes dans le périmètre urbain.

Toutefois, les véhicules gros porteurs transportant des produits alimentaires et pharmaceutiques ou autres marchandises périssables, obligés de circuler en journée doivent avoir au préalable une autorisation délivrée par le Maire de la Commune de la Ville après une demande introduite indiquant l’itinéraire et le point final. Une unité de la police municipale se chargera de les escorter.