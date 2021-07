Tchad : le journal Abba Garde a été mis en demeure

La Haute autorité des média et de l’audiovisuel (AHMA), a décidé ce vendredi 09 juillet 2021, de la mise en demeure du journal Abba Garde.

Le titre est reconnu : « coupable de manquements graves à l’éthique et à la déontologie professionnelle du journaliste, de diffamation et de publication de fausses nouvelles », par l’instance tchadienne de régulation de la communication. Le journal Abba Garde est mis en demeure de respecter scrupuleusement le Code d’éthique et de Déontologie du journaliste tchadien ainsi que les autres textes en vigueur en matière de l’exercice de la liberté de la presse, « en cas de récidive, des sanctions plus sévères peuvent être prononcées à l’encontre du journal et son directeur de publication », met en garde la HAMA

Dans la note, le directeur de publication du journal a été incapable de fournir la copie de la vidéo ayant servi à la rédaction de l’article litigieux. « Le journal n’a pas pris des précautions nécessaires pour émettre des réserves sur cette information de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation des personnalités publiques

Cette décision fait suite à la publication d’un article intitulé « prostitution au sein du gouvernement » dans sa parution du 25 mai 2021. Le directeur de publication, Moussaye Avenir De La Tchiré, a : « reconnu avoir commis une maladresse et a déclaré s’en remettre à la sagesse du collège des conseillers »