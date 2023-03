Tchad : le jeûne du Ramadan démarre le 23 mars 2023

Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) confirme que le jeûne du Ramadan débute, jeudi 23 mars 2023.

A l’instar de ceux du monde entier, les fidèles musulmans du Tchad commencent le mois béni du ramadan demain jeudi 23 mars 202. La confirmation a été donnée par le Dr Mahamat Khatir Issa, président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI).

Ainsi, pendant un mois, les musulmans vont : « expérimenter la faim et la soif, réfléchir sur les bienfaits dont ils jouissent au quotidien. Ces moments vont les encourager à avoir une plus grande empathie à l’égard des plus démunis comme prescrit dans le Coran. »

Le Ramadan est le nom du neuvième mois du calendrier musulman. Il s’agit d’un calendrier lunaire, c’est pourquoi la durée des mois varie de 29 à 30 jours.

Ci-dessous, les horaires des prières, jeûne et abstinence du mois de Ramadan 2023.