Tchad : le HAMA met en demeure Perroquet et Salam Infos

Par une décision rendue publique ce jeudi, la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) met en demeure les journaux « Perroquet » et « Salam Infos » pour une durée de sept jours.

Cette décision intervient suite aux plaintes déposées par les directeurs de publication des journaux « Abba Garde » et « Salam Infos » et, à la vaine tentative de résolution du contentieux par la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA). En ce jour du 11 avril, la Hama, en s’appuyant sur la Loi 32/PR/2018 du 3 décembre 2018 portant ratification de l’Ordonnance 16/PR/2018, a décidé de mettre en demeure les journaux « Perroquet » et « Salam Infos » pour une durée de sept jours.

Par la même occasion, la Hama met en garde les directeurs de publication des journaux « Abba Garde », « Perroquet » et « Salam Infos » de tout acte contraire à l’éthique, à la déontologie et de la confraternité.