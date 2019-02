Tchad : le Hadjer-Lamis s’insurge contre l’invasion des « terroristes » dans le pays

A la demande du conseil provincial du Mouvement Patriotique du Salut de Hadjer-lamis, une marche populaire a été exécutée par les populations de cette province pour dire non à l’incursion des terroristes en vue d’apporter leur soutien au chef de l’Etat et aux forces de défense et de sécurité.

Côte à côte, les habitants de la province de Hadjer-lamis, ainsi que leurs cadres et ressortissants ont marché à travers les artères de la ville jusqu’au Gouvernorat situé à la sortie sud, pour exprimer leur soutien au président de la République et aux forces de défense et de sécurité, suite à l’attaque « terroriste » au Nord-Est du pays, la semaine dernière.

Dans sa motion de soutien, la population de Hadjer-Lamis condamne avec la dernière énergie toutes tentatives tendant à déstabiliser les institutions républicaines. Marquant ainsi son soutien et son encouragement au Président Idriss Déby Itno pour son leadership. Le secrétaire général provincial du MPS de Hadjer-Lamis, souligne que par sa sortie massive, la population de cette province vient de lancer un signal. D’après lui, le Hadjer-Lamis dans son entièreté est dans la rue pour condamner énergiquement et vigoureusement la tentative d’incursion du groupe terroriste lourdement armé, pour déstabiliser la paix chèrement acquise au moult sacrifice par le MPS.

Pour terminer, le gouverneur de Hadjer-Lamis, Ali Haroun, ajoute que la population de sa province à travers cette marche voudrait dire non à cette « énième tentative de déstabilisation des institutions et acquis démocratiques ». Il rassure du soutien total de sa circonscription au chef de l’Etat et aux forces de défense et de sécurité pour leur prompte réaction ayant mis en déroute les terroristes.