Tchad : le groupe des religieux et des ainés demande de suspendre le dialogue

Arrivé au terme de sa mission de médiation, le groupe des religieux et des aînés, à travers un communiqué, demande de suspendre les travaux du dialogue national souverain et inclusif.

Le groupe avait pour mission de rencontrer les partis politiques, organisations de la société civile qui boycottent depuis le début, le dialogue national inclusif et souverain. Il s’agit notamment « Signataires de la Déclaration du 19 Mai » et du Parti « Les Transformateurs» et d’autres plateformes. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes, la mission n’a pas porté de fruits. Car tous les abstentionnistes sont restés sur leur position. Au contraire, plusieurs participants ont décidé de quitter le dialogue, alors qu’une médiation parallèle essayait de convaincre les plus rigides.

Ainsi, à travers un communiqué de presse, le Groupe des religieux et des ainés informe qu’il est arrivé au terme de sa médiation avec le «Groupe de N’Djamena» et réitère sa demande de suspension des travaux du Dnis. Le groupe assure avoir remis son rapport aux autorités et à l’équipe de facilitation de Doha.

Le Groupe réitère sa demande de suspension des travaux du Dnis afin de donner aux autorités le temps nécessaire d’appréciation.

