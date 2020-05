Tchad : le gouverneur du Wadi-Fira reproché d’outrage à magistrat et d’intimidation

Le bureau exécutif du Syndicat des magistrats du Tchad (SMT) à travers un communiqué rendu public ce 20 mai, accuse le gouverneur d’immixtion dans les affaires juridiques à Guéréda

D’après la note signé par Moussa Wade Djibring président du SMT, le gouverneur aurait taxé un magistrat de Guéréda, de ‘’vendeur de sang’’. Le gouverneur aurait dit que désormais, les juges de cette circonscription ne bénéficieront plus de protection, apprend le communiqué. D’après le communiqué le gouverneur aurait décidé que désormais les litiges seront traités à la gendarmerie en lieu et place de la justice.

Toute chose que le président du bureau exécutif du SMT condamne. Il juge cela « des immixtions et intimidations dans le cours normal de la justice exercées par le gouverneur de Wadi-Fira ».

Le président du syndicat estime que ces faits sont constitutifs d’outrage à magistrat, d’empiétement sur les fonctions judiciaires, des menaces et exposent les magistrats à toutes formes d’insécurité. Il sollicite l’intervention du Chef de l’Etat, du ministère de tutelle et du conseil supérieur de la magistrature pour résoudre la situation qui oppose le gouverneur et la justice.

Toutefois, le personnel des juridictions de Guéréda est retranché à Abéché dans l’attente d’une solution, précise le communiqué.

Rappelons que Guéréda une sous-préfecture du Dar Tama dans la province du Wadi-Fira