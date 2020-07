Tchad : le gouvernement veut révolutionner le secteur TIC à travers un projet de modernisation

Ce mardi 7 juillet, un projet de modernisation des infrastructures et des communications électroniques sera lancé. Lequel facilitera la participation des TIC au développement socio-économique

Le lancement se fera par le ministre des postes, des Nouvelles technologies de l’information et de la communication et son collègue de l’Economie et de la planification du développement. Le projet dit d’envergure s’articule autour de trois composantes. Notamment l’implémentation de 200 antennes relais CSM dans tout le pays, le déplacement d’un réseau de fibre optique de près de 2000 km et la construction d’un grand centre pour la sécurisation des données.

Un centre national des données sera construit à N’Djamena sur une superficie de 2000 m2 pour un immeuble de 4 étages. Ledit centre permettra de traiter et de stocker les données numériques.

Le projet prévoit également la réalisation d’un réseau à fibres optiques dans le pays. Sur une distance de 1200 km et 50 km pour le réseau d’accès CPON. Il sera déployé suivant l’axe Doba-Koumra-Sarh-Am Timan-Abeché-Amzoer-Guéréda-Irida. La ville de N’Djamena bénéfiecira de 50 km de maillage permettant 1000 gros clients.