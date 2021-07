Tchad : le gouvernement souhaite que toutes couches soient représentées au dialogue inclusif

Le premier ministre de transition, Albert Pahimi Padacké, a fait une déclaration le 13 juillet 2021, au sujet de la préparation et de l’organisation du dialogue national inclusif

Le chef du gouvernement a réuni certains leaders de partis politiques, de l’ancienne majorité et de l’opposition ; les représentants de syndicats et des organisations de la société civile dans le cadre de sa communication. Le dialogue national inclusif dont il est question permettra de refixer les bases des institutions et préparer l’organisation des prochaines échéances électorales.

Le premier ministre de transition admet que tous les tchadiens ne peuvent pas participer à cette grande messe. Toutefois, il a souhaité qu’au moins toutes les couches soient représentées : « Il est vrai que le comité d’organisation ne peut compter en son sein les 15 ou 16 millions de Tchadiens. Mais la volonté du gouvernement est que chaque tchadien et tchadienne s’y sente représenté et donc pleinement concerné par le dialogue national »

Il invite les représentants des différentes corporations à se rapprocher de l’autorité en charge de l’organisation dudit dialogue : « Le ministre d’État chargé de la Réconciliation nationale et du dialogue se tient à votre disposition pour recevoir les listes de vos représentants au sein du comité d’organisation du dialogue dans les quinze jours qui suivront cette communication »

Sans préciser la date exacte de l’organisation du dialogue, le premier ministre laisse entendre que : « notre deuxième chance, c’est que les Tchadiens de tous courants confondus soient spontanément et profondément convaincus aujourd’hui que le dialogue inclusif est la meilleure voie, plutôt la seule voie pour une conclusion heureuse »