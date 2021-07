Tchad : le gouvernement s’entoure des partenaires financiers pour faire face aux urgences humanitaires

Il s’est tenu ce jeudi 22 juillet 2021, une réunion de plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur des urgences humanitaires actuelles

La rencontre a été présidée par le ministre de l’Économie et de la Coopération internationale, Issa Doubrage. Et regroupait, les partenaires techniques et financiers, les diplomates et quelques membres du gouvernement. Cette assise de N’Djamena vise chercher les voies et moyens pour mobiliser les ressources. Aussi de trouver des stratégies pour une réponse humanitaire urgente.

Les ressources mobilisées vont permettre de faire face aux problèmes suivantes : « l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, l’urgence sanitaire et le déplacement des populations résultant des conflits armés et catastrophes naturelles. »

Le ministre de l’Économie et de la Coopération internationale a souligné que, le gouvernement voudrait associer tous les partenaires pour faire face à cette crise : « nous disons que face à une telle situation, après concertation avec les ministres concernés et le système des Nations Unies, nous avons voulu associer les ambassadeurs à cette réflexion et faire appel des appuis conséquents pour prendre en charge cette situation qui s’installe de manière inquiétante »

La coordonnatrice du système des Nations Unies au Tchad, Violette Kakyomya insiste sur la mobilisation des ressources additionnelles : « les efforts sont en cours, les actions pour répondre sont en cours et nous ne pouvons pas continuer à maintenir l’action sans mobilisation des ressources additionnelles ».

Plus de 78% des personnes visées par cet appui sont des femmes et des enfants.