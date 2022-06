Tchad : le gouvernement s’en prend aux sorties médiatiques des politico-militaires

Un communiqué de la délégation gouvernementale chargée des négociations avec les groupes politico-militaire, dénonce les comportements de certains représentants des groupes armés aux assises de Doha.

La délégation gouvernementale chargée des négociations avec les groupes politico-militaires regrette que quelques représentants des mouvements armés s’illustrent par des sorties inopportunes et intempestives dans les médias et les réseaux sociaux. La réaction est contenue dans le communiqué du 19 juin 2022, signé par Chérif Mahamat Zene, président du comité spécial de négociation avec les politico-militaires.

D’après Chérif Mahamat Zene, ces sorties sont initiés : « dans le seul but de semer le doute et la confusion dans les esprits. » Il précise par ailleurs que la délégation gouvernementale : « n’a jamais interféré dans la conduite du processus de négociations en cours sous l’autorité unique de la médiation ». De plus, révèle Chérif Mahamat Zene, la délégation : « ne s’est non plus jamais impliquée dans la gestion interne des groupes politico-militaires que certaines voix tentent de lui en faire porter désespérément la responsabilité des déboires et des dissensions. »

Le comité rappelle que ce sont les groupes politico-militaires qui ont rejeté, le 11 mai 2022, « un projet de chronogramme aux délais raccourcis proposé par la délégation gouvernementale à la médiation. »

« Nonobstant tous ces efforts, certaines voix malintentionnées parmi les groupes politico-militaires persistent dans la désinformation et la manipulation insidieuse de l’opinion. A ce titre, elles tentent désespérément de faire porter sur la délégation gouvernementale la responsabilité du retard dans les pourparlers, ainsi que du retrait du projet d’accord présenté le 12 juin courant par la médiation retrait suscité par les multiples réactions négatives des groupes politico-militaires. »