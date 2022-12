Tchad : le gouvernement s’active dans la lutte contre la rage

Les travaux d’élaboration d’un plan d’action intégré pour le contrôle et l’éradication de la Rage au Tchad se sont déroulés du 24 novembre au 01 décembre 2022.

Cet atelier a permis de faire une : « évaluation complète des activités menées au niveau national sur la rage canine, d’élaborer un plan de travail pluriannuel de lutte contre la rage au Tchad, de définir les rôles et les responsabilités des principales parties prenantes dans la mise en œuvre du plan de travail élaboré. », informe le ministère en charge de l’élevage.

Les modalités d’utilisation de la banque de vaccins contre la rage de l’OIE ont également été présentées par les experts aux participants. Les spécialistes font savoir que, « l’outil SARE et l’outil GDREP sont utilisés par les participants, l’un pour l’évaluation de la lutte contre la rage et l’élaboration d’un plan d’action, l’autre pour la budgétisation d’une campagne de vaccination de masse des chiens. »

Les participants ont recommandé aux parties prenantes nationales, d’intégrer les cas de morsures de chien dans le groupe des maladies sous surveillance au Tchad et comme problème de santé dans les paquets minimums et complémentaires d’activités ; d’accélérer la désignation des points focaux pour la plateforme « Une seule santé ».

Aux partenaires, d’accompagner les parties prenantes nationales dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan de travail pluriannuel de lutte contre la rage.

L’atelier est organisé les ministères en charge de l’Elevage et de la Santé publique avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et la Commission Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA). Il a été animé par l’Alliance Globale contre la rage (GARC).