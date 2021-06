Tchad : le gouvernement offre des vivres aux réfugiés centrafricains

Le Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale a fait un don de kits alimentaires aux réfugiés et centrafricains, dans le département de la grande Sido, province du Moyen Chari

Les kits ont été remis le 12 juin 2021, en présence des représentants du HCR, de la Croix Rouge du Tchad et des autorités de la place.

Le Directeur de la règlementation et des affaires humanitaires adjoint du ministère de la santé publique et de la solidarité nationale, Mahamat Ahmat Abras a relevé que la province du Moyen Chari fait face aux déplacements massifs des populations venant de la République Centrafricaine suite aux évènements que traverse ce pays.

Le ministère de la santé publique et de solidarité nationale ne peut rester indifférent par rapport cette situation et par ce geste il a bien voulu manifester son élan de solidarité et de fraternité en apportant cette assistance du Gouvernement du Tchad aux frères et sœurs retournés et refugiés de la RCA, poursuit Mahamat Ahmat Abras.