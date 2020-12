La journée du 1er décembre commémore la journée mondiale de lutte contre le Vih/sida. Le ministre tchadien de la santé a fait une déclaration à cet effet pour mettre en garde contre la stigmatisation des victimes

Le thème retenu pour commémorer la journée mondiale de lutte contre le sida 2020 est : « solidarité mondiale et responsabilité partagée ». Dans sa déclaration, le ministre de la Santé publique, Abdoulaye Sabre Fadoul a indiqué qu’il est essentiel de combattre la stigmatisation et la discrimination, de mettre la population au centre de l’action et d’adapter des nouvelles approches pour faire face à cette maladie.

Abdoulaye regrette que cette maladie est affectée les plus vulnérables au Tchad. « Nous avons été amené à faire le constat que les difficultés auxquelles les personnes vivantes avec le Vih/Sida ont fait face ont été particulièrement sévères », renchérit le ministre en charge de la santé. Il se réjouit du fait que le thème ait un lien direct avec les réalités des victimes.

D’après Abdoulaye Sabre Fadoul, la pandémie à coronavirus a des répercussions négatives sur la prise en charge du VIH. L’avènement du Covid19 a davantage aggravé la vulnérabilité des couches défavorisées, laisse-t-il entendre. Pour parvenir à combattre les pandémies concomitantes, du VIH et de la Covid19, insiste le membre du gouvernement, il faut : « combattre la stigmatisation et la discrimination ». Il demande également de mettre la population au centre de l’action et d’adapter des nouvelles approches.