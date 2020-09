Tchad : le gouvernement et le Fagace renforcent leur coopération

Le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique (FAGACE) et le gouvernement ont tenu une rencontre ce 8 août pour trouver les moyens devant répondre aux besoins des opérateurs économiques

Placé sous le thème : «Financement de l’économie tchadienne : quel rôle pour le Fagace », la rencontre s’est déroulée au siège de la BEAC de N’Djamena. Elle fait suite à la journée de promotion du Fagace. Présidée par la secrétaire d’Etat aux finances et au budget, Ndolenodji Alixe Naimbaye la réunion d’échanges techniques a connu la participation du gouvernement, des banques et des autres institutions financières.

Elle est placée sous le signe Placée sous le signe du renforcement de la coopération entre le Fonds et la République du Tchad. D’où la présence des partenaires économiques et des autorités politiques du Tchad.

La présente mission marque un tournant décisif dans les relations entre le Fonds et la République du Tchad. A travers les axes de développement conjointement retenus, et le Comité de suivi à mettre en place l’objectif majeur du Fonds est non seulement de renforcer la coopération avec le Gouvernement mais aussi de mieux répondre aux besoins essentiels des opérateurs économiques tchadiens afin, d’accélérer l’exécution des projets de développement, d’approfondir le dialogue avec le secteur privé, la société civile et les autres partenaires techniques et financiers, fait savoir le ministère des finances et du budget.