Tchad : le gouvernement essaye rattraper l’année scolaire 2019-2020

En raison de la crise sanitaire imposée par la pandémie de la covid-19, les établissements scolaires et universitaires ont été fermés. La CGCS s’est penché au cours de sa réunion du 27 mai sur la nécessité de la reprise des cours

Ce mercredi 27 mai 2020, le Comité de gestion de crise sanitaire (CGCS) s’est penché sur la nécessité de gestion des conséquences de la pandémie au regard de l’évolution épidémiologique au Tchad. Le Comité a voulu à travers cette thématique, trouver une riposte conséquente à la hauteur des dégâts qu’aura causés la crise sanitaire. C’est alors que sept membres du gouvernement ont particulièrement été associés à la réunion, notamment les ministres en charge de l’éducation

Le chef de séance Idriss Deby a fait savoir que la question liée à l’éducation doit bénéficier d’une attention soutenue malgré l’urgence. C’est alors qu’il a instruit aux ministres de l’Education nationale et de la promotion civique et au ministre de la recherche scientifique et de la formation professionnelle de travailler en étroite collaboration avec le ministère de l’enseignement supérieur afin de trouver les voies et moyens pour sauver l’année scolaire et académique 2019-2020

Un plan de sauvetage doit être soumis mercredi prochain en privilégiant une reprise progressive des cours si les conditions sanitaires le permettent a souligné a le numéro 1 tchadien. Tous les mécanismes favorables à la reprise de cours doivent y être contenus.